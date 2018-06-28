Компании сообщили о резком росте цен на билеты в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

Цены на авиабилеты в Хельсинки с вылетом 16 июля — в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — выросли на 70%, сообщает РИА Новости со ссылкой на компании по организации путешествий.

«16 июля стоимость билетов из Москвы в Хельсинки достигает 17 тыс. рублей, что на 70% больше, чем в прочие даты месяца. Это безусловное свидетельство повышенного интереса, так как цена всегда находится в зависимости от спроса», — заявили в компании Aviasales.

Кроме того, такую же тенденцию наблюдают в сервисе OneTwoTrip. Там также отметили, что спрос растёт и на номерной фонд в Хельсинки.

«В период 15—17 июля в Хельсинки для онлайн-бронирования недоступно 25% гостиниц уровня 3, 4 и 5 звёзд от их количества в непиковый период. Можно предположить, что они будут использоваться для организации саммита, проживания представителей двух стран, персонала и т.д.», — рассказали агентству.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа пройдут 16 июля в Хельсинки.