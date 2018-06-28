Премьер Венгрии призвал власти ЕС положить конец «нашествию мигрантов в Европу»

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Власти должны положить конец «нашествию мигрантов в Европу», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Премьер Венгрии призвал власти ЕС положить конец «нашествию мигрантов в Европу»
  • ©YVES HERMAN
  • Reuters

Об этом он заявил в преддверии саммита ЕС, в ходе которого должна быть поднята тема миграционного кризиса.

«Нашествие должно быть остановлено​​​. Это означает строгий контроль границ, и мы это делаем», — цитирует венгерского премьера РИА Новости.

По его словам, для Европейского союза «пришло время начать новый период перестройки европейской демократии».

Орбан также выразил надежду, что власти «сделают то, что требуют люди: прекратить допуск мигрантов и вернуть обратно тех, кто уже прибыл».

Ранее Орбан заявил, что страна рассматривает своё право принимать или не принимать мигрантов как показатель суверенитета государства.

Также он назвал беженцев, являющихся экономическими мигрантами, «мусульманскими захватчиками», отметив, что страна не намерена в будущем их принимать.

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