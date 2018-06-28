В Европарламенте ожидают от саммита ЕС решения гуманитарного кризиса

Депутат Европейского парламента от Испании Майте Пагасауртундуа прокомментировала в разговоре с RT саммит ЕС, по итогам которого ждут решения миграционных вопросов.

«Проблема, которую представляет этот гуманитарный кризис, угрожает всему Европейскому союзу, а не только ряду стран, которые в данный момент несут на себе практически всё бремя», — заявила Пагасауртундуа.

По её словам, «встречи и согласование позиций некоторых стран-участниц отражают их стремление решать данный вопрос быстро и эффективно».

«Эта ответственность должна распределяться между странами-участницами, и я думаю, что встреча 28 июня станет очередным шагом к такому союзу, какой нам нужен», — добавила она.

Встреча глав государств и правительств стран Eвросоюза пройдёт в Брюсселе с 28 по 29 июня.

Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что разногласия стран ЕС по миграционному вопросу могут привести к расколу союза.