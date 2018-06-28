СМИ: Лондон опасается возможных последствий встречи Путина и Трампа

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В Великобритании опасаются, что договорённости, которые могут быть достигнуты на встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, подорвут позиции НАТО.
СМИ: Лондон опасается возможных последствий встречи Путина и Трампа
  • РИА Новости

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском кабинете министров.

По данным издания, чиновники опасаются, что после саммита Трамп может принять решение о сокращении объёма своих обязательств в военной области перед Европой, а также изменит запланированные учения НАТО.

При этом один из источников в правительстве отметил, что Трамп может попытаться обеспечить возвращение Эдварда Сноудена, который получил убежище в России.

По мнению источников, результатом переговоров двух президентов может стать признание присоединения Крыма к России и изменение режима санкций.

Ранее стало известно о достигнутой договорённости о встрече Путина и Трампа

Эксперт Сергей Кислицын заявил НСН, что России выгоднее провести встречу с президентом США по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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