В парламенте Британии призвали увеличить количество учений НАТО

Короткая ссылка
Анна Лушникова
В британском парламенте предложили увеличить количество совместных военных учений стран — членов НАТО. Об этом говорится в новом докладе комитета обороны палаты общин, посвящённом военным отношениям США, Североатлантического альянса и Британии.
В парламенте Британии призвали увеличить количество учений НАТО
  • © Reuters

Как отмечается в документе, «в течение последних трёх лет в России их (учений) было проведено в три раза больше, чем в странах НАТО».

В докладе утверждается, что в настоящее время взаимодействие внутри альянса затруднено из-за различий в военной технике, которую используют страны НАТО. 

«В ходе учений обнаружилось, что, хотя американские и эстонские военные используют одинаковые устройства радиосвязи, они не могут поддерживать коммуникацию из-за шифрования. Также было обнаружено, что американские топливные форсунки не подходят для польской техники», — говорится в документе.

Подчёркивается, что правительство должно выступить за увеличение количества военных учений, проводимых альянсом.

Ранее в парламенте Британии выразили обеспокоенность недостаточной эффективностью НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить