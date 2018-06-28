В парламенте Британии обеспокоены недостаточной эффективностью НАТО

Великобритания недовольна потенциальной мобильностью войск альянса. Об этом говорится в новом докладе комитета обороны британского парламента, посвященном военным отношениям США, НАТО и Британии.

Претензии к военной мобильности основываются на опасениях Лондона о затруднительном перемещении сил НАТО по континенту из-за правовых барьеров, недостаточного количества вариантов транспортировки и отсутствия подходящей инфраструктуры. Опоры европейских железнодорожных мостов, туннели и дороги могут не выдержать веса военных грузов.

«Транспортировка сил по морю также затруднительна, поскольку большинство судов, способных её обеспечить, принадлежат частным компаниям, а способность портов справиться с доставкой военной техники неясна», — говорится в документе.

В частности, было подсчитано, что бригаде, которая обеспечивала бы быструю реакцию на нападение, потребовалось бы от трёх до четырех недель, чтобы добраться до Балтии.

Особое внимание в докладе также уделяется правовым вопросам. Великобританию волнует тот факт, что из-за большого количества документов, необходимых для перевозки через границу военных грузов, войскам альянса может понадобиться большое количество времени для прибытия в место назначения.

«Нападение может быть таким, что не будет немедленно воспринято как подпадающее под статью 5 (статья Устава НАТО, согласно которой нападение на одного из членов НАТО расценивается как нападение на альянс. — RT). В таком случае будут применяться правовые рамки, существующие для мирного времени, а сейчас для перевозки техники через границы европейских стран членам НАТО требуется получать от правительств дипломатическое разрешение, на выдачу которого в зависимости от груза может потребоваться до 45 дней», — подчёркивается в документе.

Ранее в НАТО одобрили новую стратегию по военно-воздушным силам альянса.