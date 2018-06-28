В конгрессе США выступили за сотрудничество с Россией

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Соединённым Штатам необходимо начать искать пути сотрудничества с Россией. Об этом заявил конгрессмен-республиканец от штата Калифорния Дана Рорабакер.
В конгрессе США выступили за сотрудничество с Россией
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По его словам, демократическая партия и «российское расследование» специального прокурора Роберта Мюллера нанесло «огромный ущерб» народам США, России и всему миру.

«Не зависимо от того, что бы они (Россия. — RT) ни хотели сделать, наше правительство и новая администрация настолько сопротивляются поиску областей сотрудничества. Настало время для США двигаться дальше. Я уверен, что если бы у нас были более хорошие отношения с Россией, то мы могли бы найти компромисс и положить конец войне в Сирии», — сказал конгрессмен в интервью РИА Новости.

Рорабакер отметил, что Сирия является лишь одним из примеров предполагаемого сотрудничества.

«Есть очень много областей, где мы могли бы действительно работать вместе, а если мы не сможем найти области для совместного сотрудничества, то что с этого? Мы хотя бы попытаемся это сделать. Но нам препятствуют это сделать, и это является трагедией для двух стран и всего мира», — подчеркнул он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп указал на то, что шанс поладить с Россией — хорошая вещь.

Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров прокомментировал Nation News отношения США и России

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