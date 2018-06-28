Трамп оценил возможное улучшение отношений с Россией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что шанс поладить с Россией — хорошая вещь.

Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Фарго (штат Северная Дакота).

«Поладить с Россией, Китаем — это хорошо, это не плохо», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти в Хельсинки во время его поездки в Европу.

Ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын в беседе с НСН отметил, что России выгоднее провести встречу с президентом США по итогам саммита НАТО, когда будут известны позиции членов альянса.