Мадуро назвал Пенса «ядовитой гадюкой»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майкла Пенса «ядовитой гадюкой».

Об этом сообщает AFP.

«Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот, я чувствую себя сильнее», — заявил он в ходе телевизионного обращения.

Ранее Пенс заявил, что в Венесуэле установилась «жестокая диктатура».

21 мая Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по результатам выборов, которые состоялись в стране 20 мая.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин во время беседы с НСН высказал мнение по поводу победы Мадуро на выборах.

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