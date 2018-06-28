Мадуро назвал Пенса «ядовитой гадюкой»
Об этом сообщает AFP.
«Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот, я чувствую себя сильнее», — заявил он в ходе телевизионного обращения.
Ранее Пенс заявил, что в Венесуэле установилась «жестокая диктатура».
21 мая Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по результатам выборов, которые состоялись в стране 20 мая.
Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин во время беседы с НСН высказал мнение по поводу победы Мадуро на выборах.