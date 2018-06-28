Пенс считает, что в Венесуэле установилась «жёстокая диктатура»

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Вице-президент США Майк Пенс полагает, что в Венесуэле установилась «жёстокая диктатура».

«Режим Николаса Мадуро, эта жёстокая диктатура, ослабил экономику, и цена его преступлений не может быть подсчитана в цифрах», — цитирует его издание Excelsior.

По словам Пенса, одним из последствий «диктатуры» венесуэльских властей стали более чем 2 млн человек, которые были вынуждены бежать из страны.

В начале июня госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ), призвал её членов продолжить давление на Венесуэлу с помощью санкций и дипломатической изоляции.

21 мая Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по результатам выборов, которые состоялись в стране 20 мая.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин во время беседы с НСН высказал мнение по поводу победы Мадуро на выборах.

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