Трамп примет премьера Италии 30 июля в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп примет премьер-министра Италии Джузеппе Конте 30 июля в Белом доме.

«Италия — важный союзник НАТО, ведущий партнёр в Афганистане и Ираке и ключ к обеспечению стабильности в Средиземноморском регионе», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что Конте нанесёт официальный визит в Вашингтон 30 июля.

В начале июня Трамп заявил, что Конте вскоре посетит Белый дом.

Также американский лидер, комментируя назначение Конте на пост премьера, заявил, что итальянский народ сделал правильный выбор.