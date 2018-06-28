Трамп примет премьера Италии 30 июля в Белом доме
«Италия — важный союзник НАТО, ведущий партнёр в Афганистане и Ираке и ключ к обеспечению стабильности в Средиземноморском регионе», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
Ранее СМИ сообщили, что Конте нанесёт официальный визит в Вашингтон 30 июля.
В начале июня Трамп заявил, что Конте вскоре посетит Белый дом.
Также американский лидер, комментируя назначение Конте на пост премьера, заявил, что итальянский народ сделал правильный выбор.