СМИ: Премьер Италии 30 июля отправится с визитом в США

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте нанесёт официальный визит в Вашингтон 30 июля. Об этом сообщает агентство ANSA.

«30 июля премьер-министр Джузеппе Конте будет находиться с официальным визитом в Вашингтоне и проведёт двустороннюю встречу с президентом Соединённых Штатов», — говорится в сообщении агентства.

В начале июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что Конте вскоре посетит Белый дом.

Также президент США, комментируя назначение Конте на пост премьера, заявил, что итальянский народ сделал правильный выбор.