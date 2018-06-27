СМИ: Премьер Италии 30 июля отправится с визитом в США
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- globallookpress.com
«30 июля премьер-министр Джузеппе Конте будет находиться с официальным визитом в Вашингтоне и проведёт двустороннюю встречу с президентом Соединённых Штатов», — говорится в сообщении агентства.
В начале июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что Конте вскоре посетит Белый дом.
Также президент США, комментируя назначение Конте на пост премьера, заявил, что итальянский народ сделал правильный выбор.