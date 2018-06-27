СМИ: Премьер Италии 30 июля отправится с визитом в США

Короткая ссылка
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте нанесёт официальный визит в Вашингтон 30 июля. Об этом сообщает агентство ANSA.
СМИ: Премьер Италии 30 июля отправится с визитом в США
  • © Jurgen Heinrich
  • globallookpress.com

«30 июля премьер-министр Джузеппе Конте будет находиться с официальным визитом в Вашингтоне и проведёт двустороннюю встречу с президентом Соединённых Штатов», — говорится в сообщении агентства.

В начале июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что Конте вскоре посетит Белый дом.

Также президент США, комментируя назначение Конте на пост премьера, заявил, что итальянский народ сделал правильный выбор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить