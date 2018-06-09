Трамп поддержал премьера Италии и пригласил его в Белый дом

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Италии Джузеппе Конте и заявил, что итальянскому политику будут рады в Белом доме.

Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He will do a great job - the people of Italy got it right! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

«Встретил нового премьер-министра Италии Джузеппе Конте — действительно отличного парня. Вскоре он будет удостоен чести прибыть в Белый дом в Вашингтоне. Он проделает хорошую работу — итальянский народ сделал правильный выбор!» — написал Трамп в Twitter.

8 июня Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров G7, нравится это кому-то или нет. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявление американского лидера.

Также 5 июня премьер Италии заявил о намерении продвигать отмену антироссийских санкций.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев прокомментировал ФАН слова Конте о санкциях.