В Норвегии заявили о готовности принять часть мигрантов с судна «Лайфлайн»

Власти Норвегии сообщили о готовности страны принять 15 мигрантов с судна «Лайфлайн», сообщает NRK.

«Вызовы миграции требуют принятия мер на европейском уровне, и сейчас мы содействуем общеевропейскому разрешению ситуации в ответ на острую проблему», — отметила глава МВД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия примут часть мигрантов с судна «Лайфлайн».

В июне 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов европейские государства не занимают первые места в рейтинге стран по приёму беженцев.