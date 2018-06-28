В Норвегии заявили о готовности принять часть мигрантов с судна «Лайфлайн»

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Власти Норвегии сообщили о готовности страны принять 15 мигрантов с судна «Лайфлайн», сообщает NRK.

«Вызовы миграции требуют принятия мер на европейском уровне, и сейчас мы содействуем общеевропейскому разрешению ситуации в ответ на острую проблему», — отметила глава МВД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия примут часть мигрантов с судна «Лайфлайн».

В июне 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов европейские государства не занимают первые места в рейтинге стран по приёму беженцев.

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