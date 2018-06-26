Макрон и Конте заявили, что Франция и Италия примут часть мигрантов с судна «Лайфлайн»

Короткая ссылка
Франция будет одной из стран, которые примут часть мигрантов с судна неправительственной организации Lifeline. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции.
Макрон и Конте заявили, что Франция и Италия примут часть мигрантов с судна «Лайфлайн»
  • © Hermine Poschmann
  • globallookpress.com

«Франция будет одной из стран, которые примут часть людей с судна «Лайфлайн», когда оно прибудет в один из европейских портов», — приводит его слова BFMTV.

Как сообщает Rainews, премьер-министр Италии Джузеппе Конте также заявил о готовности страны принять часть мигрантов с судна «Лайфлайн». Политик выразил надежду, что другие европейские страны последуют примеру Италии. 

11 июня власти Италии отказались впускать в свой порт спасательное судно «Аквариус», на борту которого находились более 600 мигрантов. Макрон обвинил итальянские власти в «цинизме и безответственности». В ответ на это министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил французским властям открыть свои порты для судов с беженцами.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить