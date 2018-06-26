Макрон и Конте заявили, что Франция и Италия примут часть мигрантов с судна «Лайфлайн»

Франция будет одной из стран, которые примут часть мигрантов с судна неправительственной организации Lifeline. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции.

«Франция будет одной из стран, которые примут часть людей с судна «Лайфлайн», когда оно прибудет в один из европейских портов», — приводит его слова BFMTV.

Как сообщает Rainews, премьер-министр Италии Джузеппе Конте также заявил о готовности страны принять часть мигрантов с судна «Лайфлайн». Политик выразил надежду, что другие европейские страны последуют примеру Италии.

11 июня власти Италии отказались впускать в свой порт спасательное судно «Аквариус», на борту которого находились более 600 мигрантов. Макрон обвинил итальянские власти в «цинизме и безответственности». В ответ на это министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил французским властям открыть свои порты для судов с беженцами.

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