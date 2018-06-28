Помпео заявил, что Трамп «глубоко убеждён» в неизбежности возвращения России в G8

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Американский лидер Дональд Трамп «глубоко убеждён», что возвращение России в G8 неизбежно, рассказал госсекретарь США Майк Помпео во время слушаний в сенате.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, комментарии президента говорят сами за себя… Президент глубоко убеждён, что присутствие России как части этих важных геостратегических обсуждений неизбежно», — заявил Помпео, отвечая на вопрос, хотели бы США видеть Россию в «Большой восьмёрке».

При этом он отметил готовность «обрисовать компромиссные варианты» для переговоров с Россией.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о возможности возвращения России в G8.

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