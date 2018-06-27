Дуда отменил уголовное наказание за обвинения поляков в холокосте

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте. Об этом сообщается на сайте польского президента.

«Президент Анджей Дуда подписал закон о внесении поправки в январский закон о защите от диффамации», — говорится в сообщении президентской канцелярии.

Отмечается, что поправка отменяет в законопроекте пункт, который предусматривал наказание в виде тюремного заключения за обвинение поляков в соучастии в преступлениях нацистов во времена Второй мировой войны.

Ранее соответствующий закон поддержали сенат и сейм Польши.