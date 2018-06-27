Дуда отменил уголовное наказание за обвинения поляков в холокосте

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте. Об этом сообщается на сайте польского президента.
Дуда отменил уголовное наказание за обвинения поляков в холокосте
  • ©INTS KALNINS
  • Reuters

«Президент Анджей Дуда подписал закон о внесении поправки в январский закон о защите от диффамации», — говорится в сообщении президентской канцелярии. 

Отмечается, что поправка отменяет в законопроекте пункт, который предусматривал наказание в виде тюремного заключения за обвинение поляков в соучастии в преступлениях нацистов во времена Второй мировой войны.

Ранее соответствующий закон поддержали сенат и сейм Польши.

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