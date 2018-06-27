Дуда отменил уголовное наказание за обвинения поляков в холокосте
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- Reuters
«Президент Анджей Дуда подписал закон о внесении поправки в январский закон о защите от диффамации», — говорится в сообщении президентской канцелярии.
Отмечается, что поправка отменяет в законопроекте пункт, который предусматривал наказание в виде тюремного заключения за обвинение поляков в соучастии в преступлениях нацистов во времена Второй мировой войны.
Ранее соответствующий закон поддержали сенат и сейм Польши.