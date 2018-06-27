Сейм Польши проголосовал за отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте

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Польский сейм проголосовал за отмену уголовной ответственности за обвинения Польши и поляков в преступлениях холокоста.
Сейм Польши проголосовал за отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте
  • © Reuters

Как сообщает PAP, соответствующие поправки исключены из закона об Институте национальной памяти.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что закон об уголовной ответственности за обвинение польского народа в причастности к холокосту следует пересмотреть.

В феврале президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии», а также обвинение польского народа в причастности к холокосту. 1 марта документ вступил в силу. Он вызвал протесты со стороны Израиля.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие закона.

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