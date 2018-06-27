Сейм Польши проголосовал за отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте

Польский сейм проголосовал за отмену уголовной ответственности за обвинения Польши и поляков в преступлениях холокоста.

Как сообщает PAP, соответствующие поправки исключены из закона об Институте национальной памяти.

Sejm przyjął zmiany w noweli ustawy o #IPN, zakładające odejście od przepisów karnych; zmiany uchylają art. 55a, który grozi https://t.co/Fb247CayjO. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. pic.twitter.com/8fNRisNJPn — PAP (@PAPinformacje) 27 июня 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что закон об уголовной ответственности за обвинение польского народа в причастности к холокосту следует пересмотреть.

В феврале президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии», а также обвинение польского народа в причастности к холокосту. 1 марта документ вступил в силу. Он вызвал протесты со стороны Израиля.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие закона.