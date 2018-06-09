Глава МИД Польши высказался за пересмотр закона о холокосте

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Закон об уголовной ответственности за обвинение польского народа в причастности к холокосту следует пересмотреть. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире радиостанции RMF FM.

«Нужно, чтобы мы очертили свою позицию, потому что постоянно присутствует определённое недоверие и обеспокоенность этой ситуацией. В отношениях с США и Израилем это проблема, и следует согласиться, что здесь нужно принять определённое решение», — отметил Чапутович.

В феврале президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинение польского народа в причастности к холокосту. 1 марта документ вступил в силу.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал принятие закона.

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