Сенат Польши поддержал отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте

Короткая ссылка
Сенат Польши поддержал отмену уголовной ответственности за обвинения страны и её граждан в преступлениях холокоста. Об этом сообщает Onet.
Сенат Польши поддержал отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте
  • ©AGENCJA GAZETA
  • Reuters

Отмечается, что внесение изменений в закон об Институте национальной памяти поддержали 76 сенаторов из 78.

Из документа исключаются положения о привлечении к уголовной ответственности за обвинения в адрес Польши или поляков в преступлениях холокоста.

Ранее отмену уголовного наказания  за обвинения поляков в преступлениях холокоста поддержал сейм Польши. Историк-полонист Станислав Кувалдин прокомментировал в разговоре с RT это решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить