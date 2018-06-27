Сенат Польши поддержал отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте
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- Reuters
Отмечается, что внесение изменений в закон об Институте национальной памяти поддержали 76 сенаторов из 78.
Из документа исключаются положения о привлечении к уголовной ответственности за обвинения в адрес Польши или поляков в преступлениях холокоста.
Ранее отмену уголовного наказания за обвинения поляков в преступлениях холокоста поддержал сейм Польши. Историк-полонист Станислав Кувалдин прокомментировал в разговоре с RT это решение.