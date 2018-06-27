Сенат Польши поддержал отмену уголовного наказания за обвинения поляков в холокосте

Сенат Польши поддержал отмену уголовной ответственности за обвинения страны и её граждан в преступлениях холокоста. Об этом сообщает Onet.

Отмечается, что внесение изменений в закон об Институте национальной памяти поддержали 76 сенаторов из 78.

Из документа исключаются положения о привлечении к уголовной ответственности за обвинения в адрес Польши или поляков в преступлениях холокоста.

Ранее отмену уголовного наказания за обвинения поляков в преступлениях холокоста поддержал сейм Польши. Историк-полонист Станислав Кувалдин прокомментировал в разговоре с RT это решение.