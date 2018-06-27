Историк прокомментировал решение Польши отменить наказание за обвинение страны в холокосте

Историк-полонист Станислав Кувалдин прокомментировал в разговоре с RT решение сейма Польши об отмене январских поправок в закон «О польском государственном институте национальной памяти», которые предусматривали до трёх лет тюрьмы за публичные заявления о причастности страны к холокосту и преступлениям Третьего рейха.

«Любые ограничения отрицательно влияют и не способствуют изучению вопроса. Сами авторы законопроекта, думаю, не рассчитывали на такую реакцию. Одним из мотивов принятия закона была недопустимость употребления в том числе таких словосочетаний как «польские лагеря смерти», так как в тот момент Израиль поднял тему о компенсациях. Но вместо этого закон обострил дискуссию о роли поляков в процессе уничтожения евреев. С другой стороны, это снизило лояльность в американских кругах», — рассказал Кувалдин.

По его словам, Польша «делает ставку на американцев в вопросах безопасности и размещении их баз на своей территории».

«После закона оказывать поддержку Польше стало дурным тоном», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил отменить уголовное наказание за обвинение Польши в холокосте. Сейм принял поправки в срочном порядке.