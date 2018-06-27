Посольство России прокомментировало возможную продажу имущества Скрипаля властям Британии
- © Andrew Parsons
- globallookpress.com
Как сообщили в посольстве, дипломаты направили в британский МИД соответствующую ноту с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о покупке властями имущества Скрипаля.
«Любые меры в отношении якобы заражённых объектов в Солсбери, будь то дом Сергея Скрипаля, паб «Милл» или ресторан «Зиззи», фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным», — рассказал журналистам пресс-секретарь дипломатического ведомства.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании собирается купить дом отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля.
Также ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил политику Австрии по делу Скрипаля.