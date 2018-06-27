Посольство России прокомментировало возможную продажу имущества Скрипаля властям Британии

Любые меры по уничтожению объектов, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, в том числе их продажа, будут рассматриваться как намеренные усилия сделать расследование инцидента невозможным. Об этом заявили в российском посольстве в Великобритании.

Как сообщили в посольстве, дипломаты направили в британский МИД соответствующую ноту с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о покупке властями имущества Скрипаля.

«Любые меры в отношении якобы заражённых объектов в Солсбери, будь то дом Сергея Скрипаля, паб «Милл» или ресторан «Зиззи», фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным», — рассказал журналистам пресс-секретарь дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании собирается купить дом отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля.

Также ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН оценил политику Австрии по делу Скрипаля.