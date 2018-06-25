СМИ: Британское правительство намерено выкупить дом Скрипаля

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Правительство Великобритании собирается купить дом отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
СМИ: Британское правительство намерено выкупить дом Скрипаля
  • © Andrew Parsons
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Times со ссылкой на неназванные источники в правительстве страны.

Уточняется, что данная покупка обойдётся в £350 тыс.

Также власти намерены выкупить дом сержанта местной полиции Ника Бейла, который также пострадал в этом инциденте. В данном случае правительство намерено потратить £430 тыс.

Ранее принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла посетили Солсбери для проверки программы восстановления, которая действует в городе после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В апреле российские сенаторы передали французским коллегам вопросы МИД России по делу Скрипаля.

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