СМИ: Британское правительство намерено выкупить дом Скрипаля
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- globallookpress.com
Об этом сообщает The Times со ссылкой на неназванные источники в правительстве страны.
Уточняется, что данная покупка обойдётся в £350 тыс.
Также власти намерены выкупить дом сержанта местной полиции Ника Бейла, который также пострадал в этом инциденте. В данном случае правительство намерено потратить £430 тыс.
Ранее принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла посетили Солсбери для проверки программы восстановления, которая действует в городе после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В апреле российские сенаторы передали французским коллегам вопросы МИД России по делу Скрипаля.