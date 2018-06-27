Болтон прокомментировал возможность признания США Крыма российским

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Признание Крыма частью России не соответствует позиции Соединённых Штатов, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
Болтон прокомментировал возможность признания США Крыма российским
  • ©POOL
  • Reuters

«Это не является позицией Соединённых Штатов», — заявил он, отвечая на вопрос, признает ли американский президент Дональд Трамп присоединение Крыма к России.

Как ранее писали СМИ со ссылкой на источники, Трамп заявил главам стран «Большой семёрки», что Крым является российским. В Белом доме не стали опровергать или подтверждать эту информацию.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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