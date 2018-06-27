Болтон допустил обсуждение «российского вмешательства» на встрече Путина и Трампа

Вопрос «российского вмешательства» в американские выборы, предположительно, будет поднят на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

Об этом он рассказал во время конференции по итогам встречи с российским президентом.

В частности, Болтон ответил на вопрос, можно ли считать переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном возможным, учитывая его прежние заявления о том, что Путин якобы солгал про невмешательство России в американские выборы.

«Я много раз говорил об этом в Вашингтоне, рад впервые заговорить об этом в России: я не провожу экскурс в свои выступления, сделанные ранее, они есть в открытом доступе», — заявил Болтон.

Он добавил, что вопрос «российского вмешательства», возможно, будет обсуждаться на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина с Джоном Болтоном продолжалась два часа.