Болтон допустил обсуждение «российского вмешательства» на встрече Путина и Трампа
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Об этом он рассказал во время конференции по итогам встречи с российским президентом.
В частности, Болтон ответил на вопрос, можно ли считать переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном возможным, учитывая его прежние заявления о том, что Путин якобы солгал про невмешательство России в американские выборы.
«Я много раз говорил об этом в Вашингтоне, рад впервые заговорить об этом в России: я не провожу экскурс в свои выступления, сделанные ранее, они есть в открытом доступе», — заявил Болтон.
Он добавил, что вопрос «российского вмешательства», возможно, будет обсуждаться на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина с Джоном Болтоном продолжалась два часа.