Мэттис заявил Си Цзиньпину о желании США избегать конфронтации с Китаем
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны КНР.
Соответствующее заявление глава Пентагона сделал в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Соединённые Штаты хотели бы укрепить стратегические связи, расширять взаимовыгодное сотрудничество, контролировать риски и разногласия, чтобы избежать конфронтации и сделать вооружённые силы конструктивным фактором, способствующим развитию двусторонних отношений», — заявили в Минобороны Китая.
Ранее китайский лидер заявил Мэттису, что Китай «не уступит ни пяди земли».