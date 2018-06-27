Мэттис заявил Си Цзиньпину о желании США избегать конфронтации с Китаем

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон выступает за укрепление стратегических контактов и расширение сотрудничества с Китаем для избежания конфронтации.
Мэттис заявил Си Цзиньпину о желании США избегать конфронтации с Китаем
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны КНР.

Соответствующее заявление глава Пентагона сделал в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Соединённые Штаты хотели бы укрепить стратегические связи, расширять взаимовыгодное сотрудничество, контролировать риски и разногласия, чтобы избежать конфронтации и сделать вооружённые силы конструктивным фактором, способствующим развитию двусторонних отношений», — заявили в Минобороны Китая. 

Ранее китайский лидер заявил Мэттису, что Китай «не уступит ни пяди земли».

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