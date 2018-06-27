Мэттис заявил Си Цзиньпину о желании США избегать конфронтации с Китаем

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон выступает за укрепление стратегических контактов и расширение сотрудничества с Китаем для избежания конфронтации.

Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны КНР. Соответствующее заявление глава Пентагона сделал в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Соединённые Штаты хотели бы укрепить стратегические связи, расширять взаимовыгодное сотрудничество, контролировать риски и разногласия, чтобы избежать конфронтации и сделать вооружённые силы конструктивным фактором, способствующим развитию двусторонних отношений», — заявили в Минобороны Китая. Ранее китайский лидер заявил Мэттису, что Китай «не уступит ни пяди земли».