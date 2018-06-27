Си Цзиньпин заявил главе Пентагона, что Китай не уступит своей территории

Глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом заявил, что Пекин не претендует на чужие территории, однако и свои уступать не намерен.

«Относительно вопросов суверенитета и территориальной целостности Китая, наша позиция решительная и ясная. Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно», — приводит сайт Минобороны Китая слова Си Цзиньпина.

По его словам «просторный Тихий океан сможет вместить и Китай, и США и другие страны».

Он отметил необходимость сотрудничества между армиями двух стран.

Председатель КНР добавил, что точек соприкосновения между двумя странами больше, чем противоречий.

Ранее сообщалось, что Мэттис в конце июня посетит Китай с официальным визитом.