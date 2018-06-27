Си Цзиньпин заявил главе Пентагона, что Китай не уступит своей территории
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«Относительно вопросов суверенитета и территориальной целостности Китая, наша позиция решительная и ясная. Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно», — приводит сайт Минобороны Китая слова Си Цзиньпина.
По его словам «просторный Тихий океан сможет вместить и Китай, и США и другие страны».
Он отметил необходимость сотрудничества между армиями двух стран.
Председатель КНР добавил, что точек соприкосновения между двумя странами больше, чем противоречий.
Ранее сообщалось, что Мэттис в конце июня посетит Китай с официальным визитом.