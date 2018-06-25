Глава Пентагона посетит Китай с 26 по 28 июня

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в конце июня посетит Китай с официальным визитом. Об этом говорится в заявлении Минобороны Китая.

«По приглашению члена Госсовета, министра обороны КНР Вэй Фэна министр обороны США с 26 по 28 июня совершит визит в Китай», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в ходе визита Мэттис проведёт переговоры с военно-политическим руководством КНР.

«Стороны обменяются мнениями по вопросам военных связей двух стран и проблемам, представляющим обоюдный интерес», — добавили в ведомстве.

Ранее Мэттис заявил, что США приветствуют сотрудничество с Китаем там, «где это представляется возможным».