Глава Пентагона посетит Китай с 26 по 28 июня

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис в конце июня посетит Китай с официальным визитом. Об этом говорится в заявлении Минобороны Китая.
Глава Пентагона посетит Китай с 26 по 28 июня
  • Reuters

«По приглашению члена Госсовета, министра обороны КНР Вэй Фэна министр обороны США с 26 по 28 июня совершит визит в Китай», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в ходе визита Мэттис проведёт переговоры с военно-политическим руководством КНР. 

«Стороны обменяются мнениями по вопросам военных связей двух стран и проблемам, представляющим обоюдный интерес», — добавили в ведомстве.

Ранее Мэттис заявил, что США приветствуют сотрудничество с Китаем там, «где это представляется возможным». 

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