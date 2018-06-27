Президент Польши выступил против перезагрузки отношений с Россией
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- globallookpress.com
«Мы будем против любых действий, которые были бы нацелены на какую-либо перезагрузку в отношениях с Россией», — цитирует ТАСС президента.
По его словам, Польша не является сторонником изоляции России и учитывает политику российской стороны в отношении страны.
«Мы считаем, что он (диалог. — RT) должен остаться на том же уровне», — добавил Дуда, выступив за сохранение санкций против России.
Он отметил, что Россия должна «продемонстрировать добрую волю, показать, что хочет присоединиться к серьёзному разговору об укреплении мира, успокоении ситуации».
Ранее Дуда заявил, что Россия является главной угрозой для НАТО.
В конце мая в польском МИД указали на необходимость продолжать политику санкций против России.