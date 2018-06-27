Президент Польши выступил против перезагрузки отношений с Россией

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Польша выступает против какой-либо перезагрузки в отношениях с Россией. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда на пресс-конференции.
Президент Польши выступил против перезагрузки отношений с Россией
  • © Luiz Rampelotto
  • globallookpress.com

«Мы будем против любых действий, которые были бы нацелены на какую-либо перезагрузку в отношениях с Россией», — цитирует ТАСС президента.

По его словам, Польша не является сторонником изоляции России и учитывает политику российской стороны в отношении страны.

«Мы считаем, что он (диалог. — RT) должен остаться на том же уровне», — добавил Дуда, выступив за сохранение санкций против России.

Он отметил, что Россия должна «продемонстрировать добрую волю, показать, что хочет присоединиться к серьёзному разговору об укреплении мира, успокоении ситуации».

Ранее Дуда заявил, что Россия является главной угрозой для НАТО

В конце мая в польском МИД указали на необходимость продолжать политику санкций против России. 

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