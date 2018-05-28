Глава МИД Польши выступил за продление санкций против России

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Санкционную политику в отношении России следует продолжить. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе беседы с журналистами в Брюсселе. Об этом сообщает «Польское радио».

По словам Чапутовича, для смягчения санкций нужно, чтобы Россия «изменила своё поведение в международной системе, но ничего на это не указывает».

Он отметил, что отправляется в Нью-Йорк, где в рамках ООН намерен поднять вопрос о ситуации на Украине.

«Это очередная проблема, которая не решается в соответствии с минскими договорённостями», — добавил министр.

Ранее Чапутович заявил о недопустимости замалчивания ситуации на Украине.

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине состоится 29 мая.

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