Глава МИД Польши заявил о недопустимости замалчивания ситуации на Украине

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что нельзя допустить, чтобы мир перестал говорить о ситуации на Украине.

«Мы не можем допустить того, чтобы мир перестал говорить о происходящем на Украине. Это является целью нашего членства в Совете Безопасности», — цитирует министра издание Wpolityce.

Чапутович добавил, что вопросы территориальной целостности, соблюдения международного и гуманитарного права являются важными для Польши.

«Нельзя нарушать международное право. Страна, которая это сделает, будет осуждена. Это является основной целью нашего членства в Совете Безопасности», — пояснил глава польского МИД.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин поблагодарил Польшу за включение в повестку дня заседания Совета Безопасности ООН 29 мая вопроса о ситуации на Украине.