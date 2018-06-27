Комитет постпредов стран ЕС одобрил ужесточение контроля за ввозом и вывозом денег

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Комитет постоянных представителей стран — членов Европейского союза одобрил соглашение, направленное на совершенствование контроля за ввозом в Евросоюз и вывозом из него наличных денег. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Комитет постпредов стран ЕС одобрил ужесточение контроля за ввозом и вывозом денег
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Отмечается, что новое законодательство будет обязывать любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из него, у которого есть наличные средства в сумме €10 тыс. или более, сообщать о них таможенным органам. 

«Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах. По просьбе властей они должны будут сделать их доступными для контроля», — заявили в пресс-службе Совета ЕС.

По словам министра финансов Болгарии Владислава Горанова, после принятия соглашения странам ЕС будет легче выявить финансирование терроризма, отмывание денег и другие виды преступной деятельности.

Отмечается, что новый регламент должны будут утвердить Совет ЕС и Европарламент.

Ранее Германия и Франция поддержали план по укреплению внешних границ ЕС.

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