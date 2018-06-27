В Кремле прокомментировали новые сообщения о возможной встрече Путина и Трампа
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«Я уже говорил недавно, что пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Как только мы будем готовы, мы предоставим вам информацию о дате и месте проведения», — сказал он.
Таким образом он отреагировал на просьбу прокомментировать появившиеся данные о том, что встреча двух президентов может пройти в Хельсинки.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом доме писали, что встреча Путина и Трампа может состояться в столице Финляндии.
При этом ряд СМИ сообщали, что австрийские власти готовятся к проведению встречи двух лидеров в Вене.
21 июня Трамп рассказал, что рассматривает возможность встречи с российским коллегой в июле.