Новак рассказал о перспективах сотрудничества России и США в энергетике
Об этом сообщает РИА Новости.
Данное заявление он сделал по итогам переговоров с министром энергетики Соединённых Штатов Риком Перри.
По словам российского министра, он обсуждал со своим американским коллегой «возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа как наиболее экологичного продукта на мировых рынках».
«В этой части есть много направлений кооперации и сотрудничества», — сказал глава российского ведомства.
Вместе с этим Новак отметил, что «энергетика может стать драйвером развития» отношений двух стран.
Ранее сообщалось, что Новак обсудил с Перри «Северный поток — 2».