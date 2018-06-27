Новак рассказал о перспективах сотрудничества России и США в энергетике

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что у российской и американской сторон есть много возможностей для сотрудничества в энергетике.

Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление он сделал по итогам переговоров с министром энергетики Соединённых Штатов Риком Перри.

По словам российского министра, он обсуждал со своим американским коллегой «возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа как наиболее экологичного продукта на мировых рынках».

«В этой части есть много направлений кооперации и сотрудничества», — сказал глава российского ведомства.

Вместе с этим Новак отметил, что «энергетика может стать драйвером развития» отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Новак обсудил с Перри «Северный поток — 2».