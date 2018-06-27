Новак обсудил с главой Минэнерго США антироссийские санкции
Об этом сообщает РИА Новости.
«В том числе обсуждали вопросы энергетики. И влияние санкций. Касались вопроса санкций. Естественно, мы не могли их обойти», — сказал он.
Новак отметил, что в ходе переговоров они говорили о проектах, которые были прекращены американскими компаниями из-за введения властями США ограничений против России.
«Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между нашими странами в области энергетики, вопросы текущего состояния и перспективы сотрудничества, участие и работу американских компаний на российском рынке, в том числе таких компаний, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Honeywell и других… Обсудили влияние санкций на эти компании», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Новак обсудил с Перри «Северный поток — 2».