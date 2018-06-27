Новак обсудил с министром энергетики США «Северный поток — 2»

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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что обсудил с министром энергетики Соединённых Штатов Риком Перри «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Затрагивали вопросы «Северного потока», обсуждали эту тему… Будем в контакте по этому вопросу», — сказал Новак, отказавшись уточнять подробности.

Ранее стало известно, что американский совет по внешней политике 27 июня проведёт в конгрессе США рабочий обед, в ходе которого будет обсуждаться так называемая российская угроза и опасность, которую якобы создаёт проект «Северный поток — 2». 

В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

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