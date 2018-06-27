СМИ: Секретная служба США начнёт охранять пресс-секретаря Белого дома

Секретная служба США будет заниматься охраной пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что спецслужба, отвечающая за охрану первых лиц государства, уже с 27 числа начнёт обеспечивать безопасность Сандрес.

По данным телеканала, решение было принято после того, как владелица одного из ресторанов США прогнала пресс-секретаря Белого дома из своего заведения из-за нынешней политики Трампа.

Ранее Сандерс написала в своём Twitter, что владелица ресторана Red Hen Стефани Вилкинсон потребовала от неё покинуть заведение из-за работы на Трампа. Вилкинсон прокомментировала своё решение.