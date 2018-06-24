СМИ узнали, почему Сару Сандерс выгнали из ресторана в США

Владелица одного из ресторанов в США выгнала пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс из-за политики американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает The Washington Post, по мнению хозяйки заведения, Стефани Вилкинсон, Сандерс работает на службе «бесчеловечной» администрации и защищает проводимую президентом политику.

Кроме того, как отмечается, несколько сотрудников ресторана Стефани Вилкинсон являются геями.

По данным издания, Вилкинсон приняла решение выдворить Сандерс из-за недовольства своих сотрудников запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.

Ранее Сандерс написала в своём Twitter, что владелица ресторана потребовала от неё покинуть заведение из-за работы на Дональда Трампа.

В марте Трамп подписал приказ, запрещающий большинству трансгендеров служить в армии страны.