СМИ узнали, почему Сару Сандерс выгнали из ресторана в США
Как сообщает The Washington Post, по мнению хозяйки заведения, Стефани Вилкинсон, Сандерс работает на службе «бесчеловечной» администрации и защищает проводимую президентом политику.
Кроме того, как отмечается, несколько сотрудников ресторана Стефани Вилкинсон являются геями.
По данным издания, Вилкинсон приняла решение выдворить Сандерс из-за недовольства своих сотрудников запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.
Ранее Сандерс написала в своём Twitter, что владелица ресторана потребовала от неё покинуть заведение из-за работы на Дональда Трампа.
В марте Трамп подписал приказ, запрещающий большинству трансгендеров служить в армии страны.