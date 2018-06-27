Число пострадавших при взрыве возле больницы в Техасе увеличилось до 12
Об этом сообщает CBS.
Уточняется, что один человек погиб в результате инцидента.
По уточнённым данным, взрыв произошёл на строительной площадке рядом с больницей Coryell Memorial Hospital.
Из-за инцидента больница была обесточена, а её пациентов эвакуировали.
An explosion at a hospital outside Waco, Texas, left several people injured.@DavidBegnaud has the latest: https://t.co/B2BSX6TImppic.twitter.com/q1ezbUlssq— CBS News (@CBSNews) 26 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате взрыва возле одной из больниц Техаса.