Число пострадавших при взрыве возле больницы в Техасе увеличилось до 12

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва возле больницы в городе Гейтсвилл американского штата Техас.

Об этом сообщает CBS.

Уточняется, что один человек погиб в результате инцидента.

По уточнённым данным, взрыв произошёл на строительной площадке рядом с больницей Coryell Memorial Hospital.

Из-за инцидента больница была обесточена, а её пациентов эвакуировали.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате взрыва возле одной из больниц Техаса.