Четыре человека пострадали в результате взрыва возле одной из больниц Техаса
Об этом сообщает KWTX со ссылкой на представителя медицинского учреждения.
Отмечается, что взрыв произошёл в строящемся здании, которое является частью медицинского комплекса.
Власти приняли решение эвакуировать пациентов и сотрудников из других зданий комплекса, к месту происшествия выехали пожарные бригады.
Explosion reported at #Hospital in #Gatesville. At least 12 people have been evacuated and taken to other hospitals, according to authorities. https://t.co/esNYfrQCYv#TXNews#TexasNewspic.twitter.com/Dkn3RS603s— HPMNews887 (@HPMNews887) 26 июня 2018 г.
UPDATE: Coryell Memorial Hospital explosion and partial collapse has left hundreds without power in #Gatesville. #CoryellCountyhttps://t.co/yTtEq4P4SNpic.twitter.com/xUdvr35nSV— TempleDailyTelegram (@tdtnews) 26 июня 2018 г.
В настоящий момент неизвестно, что могло стать причиной взрыва.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара на химическом заводе в Техасе пострадали по меньшей мере 20 человек.