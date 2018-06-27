Четыре человека пострадали в результате взрыва возле одной из больниц Техаса

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В городе Гейтсвилл американского штата Техас был зафиксирован взрыв возле больницы. Четыре человека получили травмы в результате инцидента.

Об этом сообщает KWTX со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

Отмечается, что взрыв произошёл в строящемся здании, которое является частью медицинского комплекса.

Власти приняли решение эвакуировать пациентов и сотрудников из других зданий комплекса, к месту происшествия выехали пожарные бригады.

В настоящий момент неизвестно, что могло стать причиной взрыва.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара на химическом заводе в Техасе пострадали по меньшей мере 20 человек.

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