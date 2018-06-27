Президент ФРГ подверг критике альянс ХДС/ХСС в связи с конфликтом по вопросу миграции

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер негативно высказался по поводу разгоревшегося внутри коалиции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) кризиса из-за миграционной политики.

Об этом сообщает газета Welt.

«В последнее время я всё чаще спрашивал себя, как мы можем эффективно продвигать благоразумие и дальновидность в политических дебатах, когда на высшем уровне и даже в правительственном лагере ведутся беспощадные споры с крайней жесткостью относительно в сущности разрешимых проблем», — сказал он.

Штайнмайер отметил, что в настоящее время он очень обеспокоен защитой меньшинств и его недавний визит в США укрепил эти волнения.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ХДС поддерживает инициативу главы МВД страны Хорста Зеехофера о создании генплана по миграционной политике.

18 июня Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Меркель приняла ультиматум, который выдвинул Зеехофер, о двухнедельном сроке на поиск общеевропейского решения миграционного кризиса.

В мае 2017 года политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателями Меркель изменила политику в отношении мигрантов.