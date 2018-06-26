Эксперт прокомментировал предупреждение Госдепа о санкциях против Турции из-за С-400

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский прокомментировал в беседе с RT заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла о возможности введения санкций против Турции в случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Турция — форпост в восточном Средиземном море всего блока НАТО, вторая по численности армия с боевым опытом. Сейчас самым острым стал вопрос С-400. Это позволяет Турции иметь «зонтик» от любого нападающего, это то, что задевает американцев. Это для них серьёзные финансовые убытки, не говоря уже о солидарности НАТО. США ставят вопрос о получении Турцией F-35 и вопрос по обмену разведывательной информацией и по поставкам иной военной техники, но, налагая какое бы то ни было эмбарго, американцы проигрывают сами», — отметил Надеин-Раевский.

Американцам невыгодно лишаться такого союзника, как Турция, отметил эксперт.

«Безусловно, лишиться такого важного союзника, такой серьёзной базы Инджирлик на территории Турции (а может и до этого дойти) — это крайне невыгодно американцам, они пытаются убеждать, балансировать на грани запретов. Турки не сдаются, они частично проплатили поставки, пока навстречу американцам не идут. Представляется, что они найдут форму, как надавить на США, какой выход найти», — заключил Надеин-Раевский.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Турцию ждут последствия в виде санкций в случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400.