Госдеп предупредил Турцию о санкциях в случае покупки у России С-400

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Турцию ждут последствия в виде санкций в случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400.
Госдеп предупредил Турцию о санкциях в случае покупки у России С-400
  • Reuters

«Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400… будут последствия. Мы введём санкции в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — приводит РИА Новости слова Митчелла.

Он отметил, что в случае покупки подобных комплексов отношения США и Турции изменятся, «их будет трудно восстановить».

Ранее Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты готовы работать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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