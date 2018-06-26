Госдеп предупредил Турцию о санкциях в случае покупки у России С-400

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Турцию ждут последствия в виде санкций в случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400… будут последствия. Мы введём санкции в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — приводит РИА Новости слова Митчелла.

Он отметил, что в случае покупки подобных комплексов отношения США и Турции изменятся, «их будет трудно восстановить».

Ранее Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты готовы работать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.