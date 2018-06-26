ЕС начнёт переговоры о вступлении в союз Албании и Македонии в 2019 году

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Евросоюз начнёт переговоры о вступлении в союз Албании и Македонии в 2019 году.
ЕС начнёт переговоры о вступлении в союз Албании и Македонии в 2019 году
  • © Wiktor Dabkowski
  • globallookpress.com

Об этом сообщает болгарское представительство ЕС в Twitter со ссылкой на решение заседания министров внутренних дел стран ЕС.

Отмечается, что переговоры начнутся в июне.

20 июня македонский парламент ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.

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