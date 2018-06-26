ЕС начнёт переговоры о вступлении в союз Албании и Македонии в 2019 году
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Об этом сообщает болгарское представительство ЕС в Twitter со ссылкой на решение заседания министров внутренних дел стран ЕС.
Отмечается, что переговоры начнутся в июне.
Member States set out the path towards opening of accession negotiations with #FYROM 🇲🇰 and #Albania 🇦🇱 in June 2019 at today‘s #GAC meeting.— EU2018BG (@EU2018BG) 26 июня 2018 г.
Clear perspective towards a European future as per #EU2018BG priorities #EUenlargement#Enlargement
20 июня македонский парламент ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны.
Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.