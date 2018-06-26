ЕС начнёт переговоры о вступлении в союз Албании и Македонии в 2019 году

Евросоюз начнёт переговоры о вступлении в союз Албании и Македонии в 2019 году.

Об этом сообщает болгарское представительство ЕС в Twitter со ссылкой на решение заседания министров внутренних дел стран ЕС.

Отмечается, что переговоры начнутся в июне.

Member States set out the path towards opening of accession negotiations with #FYROM 🇲🇰 and #Albania 🇦🇱 in June 2019 at today‘s #GAC meeting.

Clear perspective towards a European future as per #EU2018BG priorities #EUenlargement#Enlargement — EU2018BG (@EU2018BG) 26 июня 2018 г.

20 июня македонский парламент ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.