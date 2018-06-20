Македонский парламент ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны

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Депутаты парламента Македонии большинством голосов ратифицировали договор с Грецией о переименовании страны. Об этом сообщает «Курир».
Македонский парламент ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны
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Как отмечается, соглашение поддержали 69 депутатов при необходимом меньшинстве в 61 голос.

«Европейская семья не похожа на македонцев. Мы получаем другого друга и стратегического партнёра, мы гарантируем стабильность и безопасность Македонии, открываем путь в ЕС и НАТО», — сказал премьер-министр Македонии Зоран Заев.

Ранее соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония подписали министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров.

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