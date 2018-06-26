Макрон и Папа Римский обсудили проблему мигрантов

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Президент Франции Эммануэль Макрон и Папа Римский Франциск в ходе встречи обсудили вопросы миграции и конфликты на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.
Макрон и Папа Римский обсудили проблему мигрантов
  • Reuters

«Стороны обсудили представляющие взаимный интерес мировые вопросы. Среди них защита окружающей среды, миграция и обязательство на многостороннем уровне по предотвращению и разрешению конфликтов, особенно в плане разоружения», — говорится в сообщении.

Портал Vatican News отмечает, что Макрон и Папа Римский обменялись подарками.

Франциск подарил Макрону медальон с изображением святого Мартина Турского, а также три главных документа, обнародованных в ходе его понтификата. 

Макрон, в свою очередь, вручил Папе Римскому роман французского католического писателя Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника».

Ранее стало известно, что Папа Римский принял в Ватикане Эммануэля Макрона.

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