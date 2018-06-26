Макрон и Папа Римский обсудили проблему мигрантов
- Reuters
«Стороны обсудили представляющие взаимный интерес мировые вопросы. Среди них защита окружающей среды, миграция и обязательство на многостороннем уровне по предотвращению и разрешению конфликтов, особенно в плане разоружения», — говорится в сообщении.
Портал Vatican News отмечает, что Макрон и Папа Римский обменялись подарками.
Франциск подарил Макрону медальон с изображением святого Мартина Турского, а также три главных документа, обнародованных в ходе его понтификата.
Макрон, в свою очередь, вручил Папе Римскому роман французского католического писателя Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника».
Ранее стало известно, что Папа Римский принял в Ватикане Эммануэля Макрона.