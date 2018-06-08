Папа Римский получил в подарок от астронавтов комбинезон для полётов в космос

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Папа Римский Франциск встретился с астронавтами, которые недавно вернулись с Международной космической станции (МКС). В подарок понтифику они преподнесли индивидуальный комбинезон синего цвета, а также белую короткую накидку, являющуюся элементом церковного облачения части духовенства Римско-католической церкви.
Папа Римский получил в подарок от астронавтов комбинезон для полётов в космос
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Франциск встретился с астронавтами 53-й миссии МКС и членами их семей.

Ранее стало известно, что папа Римский Франциск провёл видеомост с экипажем МКС. Понтифик общался с космонавтами около 25 минут.

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