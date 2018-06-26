Министр финансов Франции считает, что Трамп даёт Европе исторический шанс стать сильнее

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что своим желанием «ослабить Европу» президент США Дональд Трамп даёт ей исторический шанс стать сильнее.

Об этом он рассказал Financial Times.

Ле Мэр заявил, что франко-германский «мотор» — согласие между Парижем и Берлином — как никогда важно, особенно в контексте стремления американского президента «ослабить Европу».

«(Господин Трамп. — RT) даёт нам повод объединиться и исторический шанс стать сильнее», — добавил Ле Мэр.

Министр имел в виду договорённости между Парижем и Берлином о создании в 2021 году бюджета еврозоны, отдельного от бюджета Евросоюза. Франция и Германия считают, что создание подобного бюджета станет частью большой реформы еврозоны. Её результатом должны быть дополнительные финансовые инструменты стимулирования роста экономики и борьбы с кризисами.

«Данное соглашение — это лучшее, чего мы можем добиться в нынешней политической и экономической ситуации», — подчеркнул Ле Мэр.

Ранее американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что Евросоюзу может грозить масштабный финансовый кризис.