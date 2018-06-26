Министр финансов Франции считает, что Трамп даёт Европе исторический шанс стать сильнее
- Reuters
Об этом он рассказал Financial Times.
Ле Мэр заявил, что франко-германский «мотор» — согласие между Парижем и Берлином — как никогда важно, особенно в контексте стремления американского президента «ослабить Европу».
«(Господин Трамп. — RT) даёт нам повод объединиться и исторический шанс стать сильнее», — добавил Ле Мэр.
Министр имел в виду договорённости между Парижем и Берлином о создании в 2021 году бюджета еврозоны, отдельного от бюджета Евросоюза. Франция и Германия считают, что создание подобного бюджета станет частью большой реформы еврозоны. Её результатом должны быть дополнительные финансовые инструменты стимулирования роста экономики и борьбы с кризисами.
«Данное соглашение — это лучшее, чего мы можем добиться в нынешней политической и экономической ситуации», — подчеркнул Ле Мэр.
Ранее американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что Евросоюзу может грозить масштабный финансовый кризис.