В МИД Японии создали отдел по вопросам КНДР
Отмечается, что один из отделов министерства будет разделён на две части в связи с возникшей необходимостью укрепления сотрудничества с Южной Кореей и «на фоне важности усилий по решению вопросов, связанных с Северной Кореей».
«Каждая из структур будет соответственно заниматься либо вопросами кооперации с Южной Кореей, либо проблемами Северной Кореи и отношениями Токио и Пхеньяна», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что в настоящее время японские власти не рассматривают возможность диалога с КНДР на высоком уровне.