В МИД Японии создали отдел по вопросам КНДР

В Министерстве иностранных дел Японии создали отдел, который будет заниматься вопросами Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что один из отделов министерства будет разделён на две части в связи с возникшей необходимостью укрепления сотрудничества с Южной Кореей и «на фоне важности усилий по решению вопросов, связанных с Северной Кореей».

«Каждая из структур будет соответственно заниматься либо вопросами кооперации с Южной Кореей, либо проблемами Северной Кореи и отношениями Токио и Пхеньяна», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что в настоящее время японские власти не рассматривают возможность диалога с КНДР на высоком уровне.