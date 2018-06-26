В МИД Японии создали отдел по вопросам КНДР

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел Японии создали отдел, который будет заниматься вопросами Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что один из отделов министерства будет разделён на две части в связи с возникшей необходимостью укрепления сотрудничества с Южной Кореей и «на фоне важности усилий по решению вопросов, связанных с Северной Кореей».

«Каждая из структур будет соответственно заниматься либо вопросами кооперации с Южной Кореей, либо проблемами Северной Кореи и отношениями Токио и Пхеньяна», — говорится в сообщении. 

Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что в настоящее время японские власти не рассматривают возможность диалога с КНДР на высоком уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить