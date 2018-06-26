Власти Австралии заявили о намерении закупить у США беспилотники
Газета отмечает, что 26 июня премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл объявит о покупке первого дрона.
Австралия намерена использовать беспилотники в совместных операциях с США по мере необходимости.
По словам Малколма, альянс с США для Австралии является «наиболее важным сотрудничеством в сфере обороны».
«Эта совместная программа укрепит нашу способность развивать передовые возможности и проводить совместные военные операции», — отметил он.
Ранее газета «Известия» сообщало, что на полигоне в Крыму испытывают новейший российский подводный беспилотник.