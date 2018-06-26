Власти Австралии заявили о намерении закупить у США беспилотники

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Правительство Австралии закупит шесть американских беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton общей стоимостью около 7 млрд австралийских долларов (примерно $5,2 млрд). Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Газета отмечает, что 26 июня премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл объявит о покупке первого дрона. 

Австралия намерена использовать беспилотники в совместных операциях с США по мере необходимости.

По словам Малколма, альянс с США для Австралии является «наиболее важным сотрудничеством в сфере обороны».

«Эта совместная программа укрепит нашу способность развивать передовые возможности и проводить совместные военные операции», — отметил он.

Ранее газета «Известия» сообщало, что на полигоне в Крыму испытывают новейший российский подводный беспилотник.

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